Il Sinappe sulla doppia aggressione in carcere | Personale abbandonato a se stesso bisogna agire subito

“Questi episodi sono il risultato di una gestione disorganizzata e di scelte che hanno lasciato il personale senza punti di riferimento”. Questo il commento di Giuseppe Di Domizio, segretario provinciale Sinappe, a seguito delle ultime aggressioni che si sarebbero consumate in un solo giorno nel. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

