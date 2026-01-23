Il quartiere Sant' Anna è abbandonato a se stesso inaccettabile mancanza di rispetto per i cittadini | l' accusa di Costa Forza Chieti

Il quartiere Sant'Anna di Chieti continua a essere al centro di critiche per il suo stato di abbandono. Il consigliere comunale Stefano Costa di Forza Chieti sottolinea come questa situazione rappresenti un segnale di mancato rispetto nei confronti dei cittadini. La problematica evidenzia l’urgenza di interventi concreti per migliorare le condizioni del quartiere e garantire servizi adeguati alla comunità.

“Siamo alle solite, ancora una volta il quartiere Sant'Anna è abbandonato a se stesso”: è la denuncia che arriva dal consigliere comunale di Forza Chieti Stefano Costa. L'esponente di minoranza punta il dito contro l'amministrazione comunale, che avrebbe “abbandonato” il quartiere “con i suoi.🔗 Leggi su Chietitoday.it

Botti di Capodanno, il sindaco di Chieti accusa: “Ordinanza ignorata, una mancanza di rispetto”Il sindaco di Chieti, Diego Ferrara, ha esprimito rammarico per la notte di Capodanno, evidenziando come molte persone abbiano trasgredito l’ordinanza che vietava l’uso di botti e fuochi d’artificio rumorosi.

Leggi anche: «Abbiamo abbandonato la seduta per mancanza di rispetto al ruolo dei consiglieri»

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Cosa vedere nel quartiere Sant’Anna di Bari e quanto costano le case; A Sant'Anna parte il restyling del campo da basket: Sostituita la rete di recinzione del playground; Costa (Forza Chieti): Il quartiere di S. Anna lasciato all’abbandono; Diciotto milioni per ripensare il rione Sant’Anna a Gorizia: lanciato il concorso di idee.

Il Sant’Anna, un quartiere, il silenzio della politicaRiflessione di Sergio Dragone sul futuro del Sant’Anna Hospital di Catanzaro, tra silenzi della politica, valore storico della struttura e impatto sociale sul quartiere Pontepiccolo. catanzaroinforma.it

Salvare il Sant’Anna Hospital, Bruno: Non parliamo solo di una struttura, ma di una parte viva della sanità calabreseCogliere l’opportunità, con coraggio e visione, di rilanciare il Sant’Anna Hospital, una struttura sanitaria che ha scritto pagine importanti della sanità calabrese, segnando profondamente la vita ... reggiotv.it

Angela Perna. . Il mio intervento di ieri al Consiglio Comunale per dare voce alle vostre segnalazioni: - il reitero del rifacimento urgente delle strisce pedonali nel quartiere Sant’Anna - la necessità di una segnaletica chiara e ben visibile che evidenzi la presen - facebook.com facebook