Israele ha deciso di registrare ufficialmente terreni palestinesi per poterli confiscare, un'azione che mira a rafforzare il controllo sulle aree rurali della Cisgiordania. Questa mossa si inserisce in una strategia più ampia per annettere territori, spesso senza consultare le autorità locali. Negli ultimi mesi, sono stati avviati numerosi processi di registrazione, anche in zone densamente popolate da palestinesi.

Israele ha da sempre le idee chiare: assumere il controllo di tutta la Palestina storica, obiettivo perseguibile con strumenti diversi, affluenti di un unico fiume. Dopo il 7 ottobre 2023 il processo, nei decenni avanzato a velocità variabili a seconda delle condizioni interne e internazionali, ha accelerato come soltanto due volte nella sua storia, il 1948 e il 1967. Oggi, come in passato, avviene sotto lo sguardo inerte o complice della comunità internazionale. A Gaza ha preso il nome di Board of Peace, neo-mandato coloniale a cui l’Italia si affretta ad aderire, nel solito modo peloso. In Cisgiordania si chiama annessione, con misure senza precedenti stancamente criticate o volutamente ignorate dalle cancellerie occidentali, che si trincerano dietro un’idea rassicurante proprio perché irrealizzabile, la soluzione dei due stati. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - L'ultimo trucco di Israele: «registrare» la terra palestinese per confiscarla

La banca dei semi palestinese, simbolo di resistenza agricola, è sotto minaccia dopo il raid israeliano di luglio.

