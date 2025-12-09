I carabinieri italiani in Israele per formare la polizia palestinese

A Gerico, in Cisgiordania, a circa 40 km a est di Gerusalemme c'è la base in cui vengono addestrati dai carabinieri italiani gli agenti della polizia palestinese. In questi giorni prenderanno il certificato 54 poliziotti che hanno partecipato a una formazione avanzata durata sette settimane. I carabinieri addestratori della missione Miadit sono dieci. Nella simulazione i poliziotti devono fermare un uomo armato, che spara da una casa vicina. Uno di loro viene colpito. Devono imparare come aiutare il collega ferito. La fase finale prevede invece l'irruzione in casa, la cattura e l’arresto dell’assalitore. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

