Cisgiordania la banca dei semi palestinese rischia di perdere tutto dopo il raid di Israele del luglio scorso
La banca dei semi palestinese, simbolo di resistenza agricola, è sotto minaccia dopo il raid israeliano di luglio. I contadini palestinesi affrontano soprusi e perdite, mentre l’organizzazione canadese della National Farmers Union denuncia la grave situazione. Un attacco che mette a rischio un patrimonio di biodiversità e il futuro di molte comunità agricole.
Non viene risparmiato alcun tipo di sopruso ai contadini palestinesi. La filiale canadese della National Farmers Union, l’organizzazione formata da migliaia di piccoli e medi agricoltori degli Stati Uniti, Canada e Regno Unito, ha denunciato la situazione in cui versa tuttora la banca dei semi palestinese dopo l’attacco deliberato dell’esercito israeliano alla fine dello scorso luglio. Da allora la sede, che si trova a Hebron, nella Cisgiordania occupata, è inutilizzabile e gli agronomi che vi lavoravano sono ogni giorno più preoccupati perchè la maggior parte delle sementi autoctone custodita, se non verrà presto curata, sarà irrimediabilmente compromessa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
