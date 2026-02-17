L’ultimo scalpellino di Rotonda | la storia di Giuseppe Di Consoli che scolpisce la pietra come fosse memoria
Giuseppe Di Consoli, l’ultimo scalpellino di Rotonda, lavora la pietra per conservare ricordi, dopo aver deciso di dedicare la sua vita a questa arte che sta scomparendo. La sua bottega, piena di strumenti antichi e dettagli scolpiti, rappresenta un pezzo di storia locale che rischia di andare perduto. Ogni giorno, Di Consoli si dedica con cura a scolpire pietre che raccontano storie di tempi passati, mantenendo viva una tradizione che pochi ancora praticano. La sua presenza in paese è ormai un punto fermo, un esempio di come si possa trasmettere un mestiere tra le generazioni.
Ci sono incontri che non sembrano “tappe” di un viaggio. Sembrano, piuttosto, una soglia. Un punto in cui rallenti, abbassi la voce, e capisci che davanti a te non c’è solo una persona: c’è un mestiere intero, una tradizione, un modo di stare al mondo che sta scomparendo. Durante l’educational Lucania da Vivere, organizzato da Carmelina di Marmo Melandro Viaggi per il bando P.A.R.T.I. Basilicata, a Rotonda, abbiamo incontrato Giuseppe Di Consoli. Scalpellino. L’ultimo, lo chiamano qui, con quella frase che pesa addosso come un titolo e come una responsabilità. Ma Giuseppe non ha bisogno di grandi parole: gli basta la pietra. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
