Memoria la storia ritrovata nell' ex manicomio Prima pietra d’inciampo a Scandicci VIDEO

Scandicci ha la sua prima pietra d’inciampo per ricordare le vittime dei campi di sterminio. È stata posata oggi, 27 gennaio, nel corso della giornata della memoria, alla Villa di Castelpulci. La pietra ricorda Rebecca Corinna Mieli, nata a Livorno il 19 febbraio 1866 e deceduta ad Auschwitz il.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Martedì 27 gennaio, in occasione del Giorno della Memoria 2026, a Castelpulci sarà posta la prima pietra d'inciampo di Scandicci.

Giorno della Memoria 2026, mostre ed eventi culturali previsti in ItaliaDalle pergamene del Talmud ritrovate a Napoli alle pietre d’inciampo di Milano e Roma: scopri gli eventi e le mostre dedicate quest'anno al Giorno della Memoria. libreriamo.it

Giorno della Memoria, su Rai Gulp la storia vera dei Giusti di Magenta. Il film Cecilia e la casa segretaUna lettera in una giacca vintage dà il via a Cecilia e la casa segreta, in onda il 27 gennaio su Rai Gulp. I giovani Cecilia e David svelano la storia vera dei Molho, salvati a Magenta dai propri d ... orizzontescuola.it

Giornata della Memoria, la storia di una donna nata in un campo di concentramento https://tg.la7.it/cultura-e-societa/giornata-memoria-storia-donna-nata-in-campo-concentramento-27-01-2026-251617 - facebook.com facebook