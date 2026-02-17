Il 17 febbraio 1981, Luigi Marangoni moriva sotto i colpi di un commando delle Brigate Rosse, che voleva colpire simboli della sanità milanese. Marangoni, direttore dell’Ospedale Maggiore di Milano, si trovava nel suo ufficio quando fu attaccato, un gesto che scosse l’intera città. La sua morte rappresentò un attacco diretto alla tutela della salute pubblica, in un periodo segnato da tensioni politiche e violenze.

Milano, 17 febbraio 2026 – Quarantacinque anni fa, il 17 febbraio 1981, un commando della Colonna Walter Alasia delle Brigate Rosse freddava Luigi Marangoni, che dirigeva l’Ospedale Maggiore di Milano. Oggi si è svolta, al Giardino Luigi Marangoni di Milano, la cerimonia di commemorazione alla presenza dell'assessore allo Spazio Pubblico e Edilizia Scolastica Marco Mazzei, del Vicepresidente del Municipio 7 Manuel Sciurba, del presidente della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico Marco Giachetti e del Direttore Generale Matteo Stocco. Il ricordo. Presenti anche la moglie e la figlia del medico ucciso, insieme a familiari e amici. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Luigi Marangoni moriva 45 anni fa sotto i colpi della Colonna Walter Alasia delle BR. “Fu esempio di difesa della legalità”

