45 anni fa John Lennon moriva vittima di un killer assetato di visibilità in un agguato zeppo di riferimenti alla cultura pop

Sono 45 anni dal trauma per la mostre improvvisa di John Lennon su un marciapiede di New York, davanti alla porta di casa. La storia è piena di persone che hanno scelto di passare alla storia non per il loro talento, ma per la loro capacità di distruggere le cose belle e preziose che li circondavano. Nel 356 a.C., ad esempio, Erostrato bruciò il tempio di Artemide; negli anni Cinquanta, il monaco buddista Hayashi Yoken diede fuoco al Padiglione d'Oro di Kinkaku-ji a Kyoto; l'8 dicembre 1980, Mark David Chapman decise di diventare famoso per aver ucciso John Lennon. Quel giorno, intorno alle 22. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - 45 anni fa John Lennon moriva vittima di un killer assetato di visibilità, in un agguato zeppo di riferimenti alla cultura pop

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Non solo Oasis, anche John Lennon e Blur: il concerto rock anni '90 dei Rollercoaster al Lizard

Davide Baroncini 14 anni post GF: imprenditore e marito di Pia Arrobio, tra i suoi amici le Kardashian ed Elton John

Eredità Agnelli, spunta un testamento scritto dall’Avvocato (e nascosto per 27 anni) in favore del figlio Edoardo. “Il 25% a John Elkann non era l’ultima volontà”

3 anni. Santo Romeo quello che chiami per uccidere John Wick dopo che ha ucciso l’uomo nero. #ilmionomeevendetta #alessandrogassmann #Netflix - facebook.com Vai su Facebook

45 anni fa John Lennon moriva vittima di un killer assetato di visibilità, in un agguato zeppo di riferimenti alla cultura pop - Il fanatico religioso assetato di fama che uccise John Lennon aveva pensato di assassinare anche Jackie Kennedy e Jimmy Carson ispirato da una mania e non solo ... Segnala gqitalia.it

Rai Radio1 ricorda l’assassinio di John Lennon di 45 anni fa - L’8 dicembre resta una data inciso nella memoria collettiva per due eventi che hanno segnato profondamente il Novecento: l’assassinio di John Lennon nel 1980 e il tentato golpe Borghese del 1970. Secondo fm-world.it

8 dicembre 1980-2025: 45 anni senza John Lennon, icona immortale - I Beatles suonano quasi tutti i giorni, due volte al giorno, al Cavern, una cantina frequentata dalla gioventù cittadina; ed è con quel pubblico fedele e caloroso che sperimentano le loro prime ... Si legge su rockol.it