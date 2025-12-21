Cento anni fa moriva Adriano Bennicelli per tutti il conte Tacchia | fu il primo trombato eccellente delle elezioni in Italia
Il 21 dicembre 1925 moriva Adriano Bennicelli, noto come il “Conte Tacchia”, noto alla maggior parte degli italiani per la trasposizione cinematografica resa dal film con Enrico Montesano. Eccentrica e popolare figura dell’aristocrazia romana, celebre per il suo stile di vita stravagante e il suo spirito generoso, fu anche protagonista del primo clamoroso flop elettorale della storia d’Italia. L’Origine del Soprannome “Conte Tacchia”. Nato a Roma nel 1860 e morto il 21 dicembre 1925, il Conte Tacchia ereditò il titolo nobiliare da suo padre, Filippo, che lo aveva ricevuto nel 1860 da Papa Pio IX. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
