Lucio Corsi ha iniziato una nuova storia d’amore con Cloe Simoncioni, secondo quanto riportano i giornali, pochi giorni dopo aver terminato il suo rapporto precedente. Il cantante, che si è fatto conoscere al pubblico con il brano “Volevo essere un duro” a Sanremo 2025, si è mostrato molto felice accanto alla modella, con la quale si vede spesso in compagnie e sui social. La coppia ha deciso di tenere il rapporto lontano dai riflettori, ma alcuni scatti rubati testimoniano il loro legame stretto.

Un nuovo amore per Lucio Corsi. È il settimanale “ Chi ” a svelare l’identità della fidanzata del cantante rivelazione di “Sanremo 2025” con “Volevo essere un duro”: si tratta di Cloe Simoncioni. Una relazione iniziata da qualche mese: “Non vissuta in segreto, con diverse uscite di coppia ma mai confermata o commentata. Forse anche per rispettare il profilo di un artista che si tiene lontano dal gossip “, fa sapere il settimanale diretto da Massimo Borgnis. Chi è Cloe Simoncioni. Cloe è una modella e influencer, su Instagram conta circa trentamila follower. Una piaggia di scatti artistici, nessuna foto social con il cantautore di Grosseto, i due si seguono ma si concedono solo qualche scambio di like. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Lucio Corsi innamorato: la relazione con la modella Cloe Simoncioni

