Lucio Corsi innamorato | la relazione con la modella Cloe Simoncioni
Lucio Corsi ha iniziato una nuova storia d’amore con Cloe Simoncioni, secondo quanto riportano i giornali, pochi giorni dopo aver terminato il suo rapporto precedente. Il cantante, che si è fatto conoscere al pubblico con il brano “Volevo essere un duro” a Sanremo 2025, si è mostrato molto felice accanto alla modella, con la quale si vede spesso in compagnie e sui social. La coppia ha deciso di tenere il rapporto lontano dai riflettori, ma alcuni scatti rubati testimoniano il loro legame stretto.
Un nuovo amore per Lucio Corsi. È il settimanale “ Chi ” a svelare l’identità della fidanzata del cantante rivelazione di “Sanremo 2025” con “Volevo essere un duro”: si tratta di Cloe Simoncioni. Una relazione iniziata da qualche mese: “Non vissuta in segreto, con diverse uscite di coppia ma mai confermata o commentata. Forse anche per rispettare il profilo di un artista che si tiene lontano dal gossip “, fa sapere il settimanale diretto da Massimo Borgnis. Chi è Cloe Simoncioni. Cloe è una modella e influencer, su Instagram conta circa trentamila follower. Una piaggia di scatti artistici, nessuna foto social con il cantautore di Grosseto, i due si seguono ma si concedono solo qualche scambio di like. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Lucio Corsi ha una nuova fidanzata, il gossip sul cantante: chi è la modella Cloe Simoncioni
Lucio Corsi ha una nuova compagna, perché secondo le voci di gossip il cantante si sta frequentando con Cloe Simoncioni, una modella di 24 anni.
Chi è Cloe Simoncioni, la nuova fidanzata di Lucio Corsi: dove l'avete già vista, età, social
Cloe Simoncioni, nuova fidanzata di Lucio Corsi, è conosciuta principalmente per il suo lavoro nella musica e non per la sua vita privata.
Lucio Corsi ha FINALMENTE smesso di negare e ha reso pubblico il suo matrimonio con la compagna.
Argomenti discussi: Sanremo 2026, Chiello: Io al Festival per vincere noia e stasi; Chiello si prepara per Sanremo: Paura? Solo di deludere me stesso; Sanremo 2026, i cantanti, le canzoni e gli ospiti. Tutto sul Festival e il programma delle serate; Harry Styles, foto inedite sul ’Times’ della sua vita privata all’Argentario.
Lucio Corsi «frequenta una modella», chi è Cloe Simoncioni: fiorentina con la passione per il cantoTra passeggiate romantiche e uscite di coppia, Lucio Corsi è il nuovo protagonista della cronaca rosa. Il cantautore di Grosseto non sarebbe più un cuore solitario. Un anno fa, ... ilmattino.it
Lucio Corsi ha una nuova fidanzata, il gossip sul cantante: chi è la modella Cloe SimoncioniLuci Corsi avrebbe una nuova fidanzata. Secondo i gossip, il cantante di Volevo essere un duro da qualche mese starebbe frequentando la modella ... fanpage.it
Nuovo amore per #LucioCorsi. Secondo un’indiscrezione riportata da #GiuseppeCandela di #Dagospia, da qualche mese Lucio Corsi starebbe vivendo un nuovo amore. Lei sarebbe l’influencer e modella #CloeSimoncioni. facebook