Lucio Corsi innamorato | la relazione con la modella Cloe Simoncioni

Da ilfattoquotidiano.it 17 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lucio Corsi ha iniziato una nuova storia d’amore con Cloe Simoncioni, secondo quanto riportano i giornali, pochi giorni dopo aver terminato il suo rapporto precedente. Il cantante, che si è fatto conoscere al pubblico con il brano “Volevo essere un duro” a Sanremo 2025, si è mostrato molto felice accanto alla modella, con la quale si vede spesso in compagnie e sui social. La coppia ha deciso di tenere il rapporto lontano dai riflettori, ma alcuni scatti rubati testimoniano il loro legame stretto.

Un nuovo amore per Lucio Corsi. È il settimanale “ Chi ” a svelare l’identità della fidanzata del cantante rivelazione di “Sanremo 2025” con “Volevo essere un duro”: si tratta di Cloe Simoncioni. Una relazione iniziata da qualche mese: “Non vissuta in segreto, con diverse uscite di coppia ma mai confermata o commentata. Forse anche per rispettare il profilo di un artista che si tiene lontano dal gossip “, fa sapere il settimanale diretto da Massimo Borgnis. Chi è Cloe Simoncioni. Cloe è una modella e influencer, su Instagram conta circa trentamila follower. Una piaggia di scatti artistici, nessuna foto social con il cantautore di Grosseto, i due si seguono ma si concedono solo qualche scambio di like. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

lucio corsi innamorato la relazione con la modella cloe simoncioni
© Ilfattoquotidiano.it - Lucio Corsi innamorato: la relazione con la modella Cloe Simoncioni

Lucio Corsi ha una nuova fidanzata, il gossip sul cantante: chi è la modella Cloe Simoncioni

Lucio Corsi ha una nuova compagna, perché secondo le voci di gossip il cantante si sta frequentando con Cloe Simoncioni, una modella di 24 anni.

Chi è Cloe Simoncioni, la nuova fidanzata di Lucio Corsi: dove l'avete già vista, età, social

Cloe Simoncioni, nuova fidanzata di Lucio Corsi, è conosciuta principalmente per il suo lavoro nella musica e non per la sua vita privata.

Lucio Corsi ha FINALMENTE smesso di negare e ha reso pubblico il suo matrimonio con la compagna.

Video Lucio Corsi ha FINALMENTE smesso di negare e ha reso pubblico il suo matrimonio con la compagna.
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Sanremo 2026, Chiello: Io al Festival per vincere noia e stasi; Chiello si prepara per Sanremo: Paura? Solo di deludere me stesso; Sanremo 2026, i cantanti, le canzoni e gli ospiti. Tutto sul Festival e il programma delle serate; Harry Styles, foto inedite sul ’Times’ della sua vita privata all’Argentario.

lucio corsi innamorato laLucio Corsi «frequenta una modella», chi è Cloe Simoncioni: fiorentina con la passione per il cantoTra passeggiate romantiche e uscite di coppia, Lucio Corsi è il nuovo protagonista della cronaca rosa. Il cantautore di Grosseto non sarebbe più un cuore solitario. Un anno fa, ... ilmattino.it

lucio corsi innamorato laLucio Corsi ha una nuova fidanzata, il gossip sul cantante: chi è la modella Cloe SimoncioniLuci Corsi avrebbe una nuova fidanzata. Secondo i gossip, il cantante di Volevo essere un duro da qualche mese starebbe frequentando la modella ... fanpage.it