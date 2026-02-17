Chi è Cloe Simoncioni la nuova fidanzata di Lucio Corsi | dove l' avete già vista età social

Cloe Simoncioni, nuova fidanzata di Lucio Corsi, è conosciuta principalmente per il suo lavoro nella musica e non per la sua vita privata. Su Instagram, dove conta un milione di follower, pubblica raramente foto personali e preferisce condividere immagini legate alla sua attività artistica. La giovane si distingue per uno stile sobrio sui social, lontano dalle tendenze del momento, e si può trovare spesso dietro le quinte di concerti o in studio di registrazione.

Raoul Bova e Beatrice Arnera insieme nel cast di 'Amici Comuni'. Il video Su Instagram ha un milione di follower ma fa un uso dei social lontano dalla moda del tempo. Niente vita privata, niente post acchiappa-like, ma semplici foto più che altro relative al suo lavoro: la musica. Lucio Corsi - 32 anni, cantautore toscano che si è fatto conoscere al grande pubblico grazie al Festival di Sanremo lo scorso anno - ama molto la propria riservatezza. A rivelare qualcosa di più sulla sua vita sentimentale ci pensa Chi Magazine con la rubrica curata da Giuseppe Candela. Quest'ultimo, infatti, nero su bianco scrive che oggi nel cuore di Corsi c'è una nuova donna: “Una relazione non vissuta in segreto, con diverse uscite di coppia ma mai confermata o commentata.🔗 Leggi su Today.it Chi è Caterina Licini, la nuova fidanzata di Cesare Cremonini e dove l’abbiamo vista? Caterina Licini è la nuova compagna di Cesare Cremonini. Chi è Gabriele Rizzoli (Matteo di Una nuova vita): età, origini, carriera, fidanzata, Instagram Tra gli attori della fiction Sposatosi a 32 anni, Lucio Corsi ha finalmente confessato il suo amore alla donna della sua vita. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Riccardo Taiana CLOE 2025 Grafite e matite colorate su carta 48 x 33 cm (Dettaglio) Cloe Simoncioni facebook