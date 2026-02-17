Lucio Corsi innamorato | chi è Cloe Simoncioni la modella al suo fianco

Lucio Corsi ha iniziato una nuova relazione con Cloe Simoncioni, una modella di 27 anni, poco dopo il suo successo a Sanremo 2025. La ragazza, nota per le sue foto sui social, ha condiviso recentemente alcuni scatti insieme al cantautore toscano, che ora sembra più felice che mai. La loro frequentazione si fa sempre più evidente, alimentando le voci sulla nascita di un nuovo amore.

Nuovo amore per Lucio Corsi. Secondo quanto riportato dal settimanale Chi, il cantautore rivelazione del Festival di Sanremo 2025 con il brano Volevo essere un duro avrebbe una relazione con la modella Cloe Simoncioni. La storia sarebbe iniziata da qualche mese e, stando alle indiscrezioni, non sarebbe vissuta in segreto.

