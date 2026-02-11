Azzurri nel video del Pd sul referendum Buonfiglio | Sono sgomento atleti usati per scelte politiche

Il video pubblicato dal Pd, che mostra atleti italiani durante le Olimpiadi, ha scatenato le proteste di Buonfiglio. L’ex atleta si dice sgomento: secondo lui, le immagini sono state usate per fini politici, cosa che non dovrebbe succedere con i rappresentanti dello sport nazionale. L’episodio ha acceso un dibattito sulla strumentalizzazione delle immagini sportive a scopo politico.

(Adnkronos) – "Io sono sgomento che vengano utilizzate le immagini di nostri atleti durante le competizioni ai Giochi olimpici per promuovere una scelta politica. Altro non voglio aggiungere, penso lo faranno gli atleti direttamente". Lo ha detto all'Adnkronos il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio in merito al video del Pd per il no al referendum sulla giustizia in cui si vedono gli atleti azzurri Amos Mosaner e Stefania Constantini, medaglia di bronzo nel curling, mentre sono in azione in un match alle Olimpiadi di Milano Cortina. "Utilizzare le immagini di due grandi campioni, che in questi giorni hanno portato l'Italia a un eccezionale medaglia olimpica per promuovere un messaggio di chiara valenza politica è davvero vergognoso.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In risposta alle recenti dichiarazioni di Ancarani, Catalano (Lega) sottolinea l'importanza di una politica basata sul confronto con la realtà.

Calenda attacca duramente i video pubblicati da Pd e FdI, definendoli "indecenti" e "infantili".

