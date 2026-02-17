Luca Trapanese a Baronissi | L' amore è una scelta

Luca Trapanese è arrivato a Baronissi per parlare di come cambiare l’assistenza ai figli con disabilità. Durante l’incontro, ha detto che l’amore si dimostra ogni giorno, scegliendo di essere presente e coinvolto. Ha anche raccontato di una famiglia che ha deciso di accogliere il proprio figlio in casa, invece di affidarlo a una Rsa, per garantirgli un futuro più sereno.

Sala gremita per la presentazione del libro. La sindaca Petta: "Politiche sociali al centro". Focus sul "Dopo di noi" Il futuro dei figli con disabilità e il superamento del ricovero in Rsa come unico orizzonte assistenziale. Sono stati questi i temi al centro dell'incontro svoltosi a Baronissi con Luca Trapanese, autore del volume Storia di una famiglia imperfetta. L'evento, che ha registrato una sala gremita, ha visto la partecipazione della cittadinanza e di numerose scolaresche. Il dibattito, moderato dalla giornalista Barbara Landi, ha toccato le corde dell'adozione, della diversità e delle nuove prospettive per il "Dopo di noi", la preoccupazione che affligge i genitori di ragazzi disabili circa il destino dei figli in loro assenza.