Luca Trapanese con Nato per lei - l' amore non chiede permesso
Luca Trapanese porta sul palco il suo primo spettacolo,
Luca Trapanese porta per la prima volta a teatro “Nato per lei – L’amore non chiede permesso”, una storia d’amore, diversità e imperfezione. Lo spettacolo, prodotto da Vera Produzione, arriverà martedì 24 febbraio al Teatro Dehon di Bologna (ore 21:00).Luca Trapanese porta sul palcoscenico il.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Luca Trapanese in: Nato per te, l'amore non chiede permessoVenerdì 20 marzo, alle ore 21, alla Stradanuova Teatro Sociale di Genova (vico Boccanegra) arriva Luca Trapanese con Nato per te, L'amore non chiede permesso, una storia di amore, diversità e ... mentelocale.it
Luca Trapanese 'Storia di una famiglia imperfetta, in libreria da gennaio 2026Un libro senza filtri letterari, che continua a raccontare la storia di Luca e di Alba e delle persone che, con amore, costruiscono la loro imperfetta famiglia. welfarenetwork.it
Presentazione di “Storia di una famiglia imperfetta” di Luca Trapanese da IoCiSto Un incontro intenso e partecipato, fatto di parole autentiche, sorrisi e riflessioni sul significato di famiglia, accoglienza e umanità. In dialogo con l’autore, Federica Flocco, che ha - facebook.com facebook
