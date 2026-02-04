Tra lotta agli incendi ecoballe e xylella | il bilancio dei carabinieri forestali in Puglia nel 2025

Da baritoday.it 4 feb 2026

I carabinieri forestali in Puglia hanno lavorato tutto l’anno per contrastare reati ambientali come incendi, gestione illecita di rifiuti e il batterio della xylella. Nel bilancio ufficiale, il generale Angelo Vita ha parlato di un aumento dei casi e di un impegno costante sul territorio. Le operazioni sono state numerose e hanno portato a sequestri e denunce, dimostrando che l’attenzione alle questioni ambientali resta alta.

I reati ambientali in Puglia sono in aumento. È quanto emerge dal bilancio tracciato presso il Comando Regione Carabinieri Forestale “Puglia” a Bari, dal Generale di Brigata Angelo Vita, presentando un anno di intensa attività operativa. Il 2025 si è chiuso con numeri che testimoniano una.🔗 Leggi su Baritoday.itImmagine generica

