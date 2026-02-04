Tra lotta agli incendi ecoballe e xylella | il bilancio dei carabinieri forestali in Puglia nel 2025

I carabinieri forestali in Puglia hanno lavorato tutto l’anno per contrastare reati ambientali come incendi, gestione illecita di rifiuti e il batterio della xylella. Nel bilancio ufficiale, il generale Angelo Vita ha parlato di un aumento dei casi e di un impegno costante sul territorio. Le operazioni sono state numerose e hanno portato a sequestri e denunce, dimostrando che l’attenzione alle questioni ambientali resta alta.

I reati ambientali in Puglia sono in aumento. È quanto emerge dal bilancio tracciato presso il Comando Regione Carabinieri Forestale “Puglia” a Bari, dal Generale di Brigata Angelo Vita, presentando un anno di intensa attività operativa. Il 2025 si è chiuso con numeri che testimoniano una.🔗 Leggi su Baritoday.it Approfondimenti su Carabinieri Forestali Lotta alla criminalità e agli eco-reati: il bilancio 2025 dei carabinieri di Napoli e provincia Carabinieri forestali di Bergamo, il bilancio del 2025: più di 800 controlli, 130 tra reati e illeciti amministrativi Nel 2025, i Carabinieri Forestali di Bergamo hanno svolto oltre 800 controlli, riscontrando 130 reati e illeciti amministrativi. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Carabinieri Forestali Argomenti discussi: Regione Liguria rinnova la convenzione con i Vigili del fuoco per la lotta agli incendi boschivi; Emergenze e incendi boschivi: nuova intesa tra Regione Piemonte e Vigili del fuoco; Protezione Civile e incendi boschivi: siglata la convenzione tra Regione Piemonte e vigili del fuoco; Il Corpo AIB Piemonte premiato a Roma per l’impegno internazionale nella lotta agli incendi. Protezione Civile e incendi boschivi: siglata la convenzione tra Regione Piemonte e vigili del fuocoRegione Piemonte e Corpo regionale dei vigili del fuoco siglano una convenzione che dà avvio a una collaborazione strutturata in materia di Protezione Civile e lotta agli incendi boschivi. torinoggi.it Protezione civile, rinnovata l’intesa tra Regione Liguria e Dipartimento dei Vigili del fuoco per il contrasto agli incendi boschiviProtezione civile, rinnovata l’intesa tra Regione Liguria e Dipartimento dei Vigili del fuoco per il contrasto agli incendi boschivi ... msn.com Lotta allo spreco, con 'a buon fine' donate 100 tonnellate di cibo in Puglia. Iniziativa di Coop Alleanza 3.0, in Italia novemila pasti al giorno #ANSA x.com PREFETTURA, PROCURA E REGIONE PUGLIA UNITE NELLA LOTTA AL CAPOLARATO. IL PRESIDENTE ANTONIO DECARO SOTTOSCRIVE IL PROTOCOLLO D'INTESA.- VIDEO - facebook.com facebook

