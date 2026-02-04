Piano nazionale contro il gioco patologico | 50mila euro per interventi in 2026

Il Circondario di Imola ha confermato il suo impegno contro il gioco d’azzardo patologico. Anche nel 2026, il progetto *Game Over* continuerà con 50mila euro di fondi. La decisione arriva in un momento in cui il problema si fa sempre più presente tra i giovani e le famiglie della zona.

Il Circondario di Imola ha deciso di non fermarsi. Anche nel 2026, il progetto *Game Over* proseguirà con un budget di 50mila euro, in un’azione concreta e strutturata contro il gioco d’azzardo patologico, un fenomeno che negli ultimi anni ha colpito con crescente intensità le comunità locali, soprattutto i giovani. L’impegno, che si inserisce nel quadro delle politiche regionali e nazionali di prevenzione, è stato annunciato dal servizio Programmazione socio-sanitaria dell’ente che riunisce i dieci comuni del circondario. L’obiettivo è chiaro: intercettare i segnali di allarme prima che si trasformino in crisi personali, familiari e sociali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

