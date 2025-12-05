Lettera dei sindaci ai media locali | Siate nostri alleati nel contrastare il gioco d’azzardo patologico

Modenatoday.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il gioco d’azzardo, anche legale, è oggi una vera piaga sociale. Il confine tra il “gioco” occasionale e il Gioco d’Azzardo Patologico, comunemente definito ludopatia, è molto sottile e fragile. Gli effetti negativi a livello sociale, sulla vita delle persone e delle famiglie sono spesso. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Lettera di minacce al sindaco di Jonadi Fabio Signoretta - Una lettera di minacce é stata recapitata al sindaco di Jonadi, Fabio Signoretta. Si legge su ansa.it

La lettera dei sindaci: necessaria la Giornata della vita nascente - Una lettera proposta alla firma dei sindaci di tutta Italia, alla guida di comunità grandi e piccole, da consegnare ai parlamentari per ottenere la calendarizzazione delle sei proposte di legge di ... Scrive avvenire.it

Cerca Video su questo argomento: Lettera Sindaci Media Locali