Claudio Lotito ha annunciato la riqualificazione dello stadio Flaminio, evidenziando che il progetto avviene in risposta alle esigenze delle nuove generazioni. La rapida realizzazione dell’intervento ha consentito di trasformare un’area inutilizzata in un impianto moderno, pronto ad ospitare le partite della Lazio e a rafforzare la candidatura italiana per Euro 32. La ristrutturazione, infatti, prevede anche miglioramenti alle strutture sportive e alle infrastrutture circostanti, con un investimento che mira a lasciare un segno duraturo nel territorio.

Claudio Lotito ha così presentato il progetto dello stadio Flaminio. Impossibile non notare la celerità con cui è stato realizzato questo progetto, che permetterebbe alla Lazio di giocare in una cornice esclusivamente di sua proprietà e, allo stesso tempo, di avanzare la candidatura per Euro 32, con i benefici che ne deriverebbero sia economici sia d’immagine. A Napoli, i lavori di restyling del Maradona sono stati già annunciati in un post di Manfredi su Facebook del 3 febbraio e in vari interventi dell’assessore Cosenza, che ha spiegato le modalità dell’intervento. La differenza più evidente sta nel fatto che il Comune di Roma non ha osteggiato Lotito per la riqualificazione del Flaminio, mentre qui si respira ancora un’aria da “braccio di ferro”, nonostante le dichiarazioni ufficiali. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Lotito spiega la riqualificazione del Flaminio: “Ciò che realizziamo oggi incide sulle generazioni future”

La Bcc di Carate e Treviglio ha firmato un accordo con l’Accademia Formativa Martesana Città di Gorgonzola, a causa della volontà di sostenere i giovani e le nuove generazioni.

Luca Lotito ha annunciato che durante la pausa delle nazionali presenterà il progetto “Lazio 2032”, con l’obiettivo di rinnovare lo stadio Flaminio.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.