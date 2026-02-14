Accordo tra Bcc e Accademia Formativa | Investiamo sulle generazioni future

La Bcc di Carate e Treviglio ha firmato un accordo con l’Accademia Formativa Martesana Città di Gorgonzola, a causa della volontà di sostenere i giovani e le nuove generazioni. Questa mattina, durante la prima visita ufficiale, i rappresentanti delle tre realtà hanno visitato le aule della scuola, che si trova nel cuore del paese, per discutere di progetti concreti da sviluppare insieme.

L’accordo firmato a inizio anno, la prima visita ufficiale l’altra mattina, decolla la partnership fra Bcc Carate e Treviglio e l’ Accademia Formativa Martesana Città di Gorgonzola. Un sodalizio economico e di prospettiva, ma soprattutto "un comune e convinto investimento sul futuro, professionale e umano, di tanti ragazzi". L’intesa fra l’istituto bancario brianzolo e lo storico ente di formazione era già stata annunciata nei mesi scorsi. E sono stati la sindaca di Gorgonzola Ilaria Scaccabarozzi, il direttore di Afmg Carlo Zanoni e l’au Loris Riva a ricevere, insieme a una delegazione dei docenti, lo "staff dirigenziale" della banca: il presidente di Bcc Carate e Treviglio Ruggero Redaelli, la responsabile della direzione territoriale di Carate Myriam Donghi, Luca Farina, responsabile della filiale di Agrate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

