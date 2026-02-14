Accordo tra Bcc e Accademia Formativa | Investiamo sulle generazioni future

Da ilgiorno.it 14 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Bcc di Carate e Treviglio ha firmato un accordo con l’Accademia Formativa Martesana Città di Gorgonzola, a causa della volontà di sostenere i giovani e le nuove generazioni. Questa mattina, durante la prima visita ufficiale, i rappresentanti delle tre realtà hanno visitato le aule della scuola, che si trova nel cuore del paese, per discutere di progetti concreti da sviluppare insieme.

L’accordo firmato a inizio anno, la prima visita ufficiale l’altra mattina, decolla la partnership fra Bcc Carate e Treviglio e l’ Accademia Formativa Martesana Città di Gorgonzola. Un sodalizio economico e di prospettiva, ma soprattutto "un comune e convinto investimento sul futuro, professionale e umano, di tanti ragazzi". L’intesa fra l’istituto bancario brianzolo e lo storico ente di formazione era già stata annunciata nei mesi scorsi. E sono stati la sindaca di Gorgonzola Ilaria Scaccabarozzi, il direttore di Afmg Carlo Zanoni e l’au Loris Riva a ricevere, insieme a una delegazione dei docenti, lo "staff dirigenziale" della banca: il presidente di Bcc Carate e Treviglio Ruggero Redaelli, la responsabile della direzione territoriale di Carate Myriam Donghi, Luca Farina, responsabile della filiale di Agrate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

accordo tra bcc e accademia formativa investiamo sulle generazioni future

© Ilgiorno.it - Accordo tra Bcc e Accademia Formativa : "Investiamo sulle generazioni future"

Amministrazione e Pescara Energia sulle reti del gas: "Non vendiamo un asset strategico, investiamo sulle rinnovabili"

Il Palazzo della Prefettura apre le porte alle future generazioni

Il Palazzo della Prefettura si apre alle giovani menti, diventando un palcoscenico di scoperta e coinvolgimento civico.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Accordo tra Bcc e Accademia Formativa : Investiamo sulle generazioni future; I servizi delle BCC del gruppo ICCREA a disposizione delle imprese associate a CNA; BCC Iccrea e CNA: sostegno al credito per 620.000 imprese e artigiani; Chiusura del ponte, accordo fra Comune e banche per le imprese dell’Oltreadda.

accordo tra bcc eAccordo tra Bcc e Accademia Formativa: Investiamo sulle generazioni futureL’accordo firmato a inizio anno, la prima visita ufficiale l’altra mattina, decolla la partnership fra Bcc Carate e ... msn.com

accordo tra bcc eSottoscritto il nuovo Accordo Quadro tra CNA e Gruppo BCC Iccrea: 620.000 imprese in Italia avranno accesso al credito e ai servizi delle 112 BCC del GruppoCNA e il Gruppo BCC Iccrea hanno rinnovato l’Accordo Quadro per dare continuità alla proficua collaborazione con l’obiettivo di sostenere le 620.000 imprese associate a CNA nell’accesso al credito e a ... farodiroma.it