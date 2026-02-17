Lotito | Lazio non è in vendita voglio un club immortale

Claudio Lotito afferma che la Lazio non è in vendita perché desidera creare un club che duri nel tempo, diventando un punto di riferimento per i tifosi. Ha spiegato di voler rafforzare la squadra e migliorare le strutture dello stadio, investendo risorse per garantire un futuro solido. Lotito ha anche sottolineato il suo impegno nel preservare la storia e l’identità della società, senza cedere alle pressioni di eventuali acquirenti.

(Adnkronos) – "Io voglio costruire il futuro di questa società, la stabilità di questa società, l'orgoglio dell'appartenenza. Non le chiacchiere. Nel 2004 la Lazio aveva un fardello da 550 milioni di euro di debiti, di cui mi sono fatto carico per non disperdere il valore storico di questa società. Nel novembre 2027 saranno finiti i debiti, avrò pagato tutto e ci saranno 30 milioni di euro di cassa in più". Il presidente della Lazio Claudio Lotito si esprime così alla presentazione del progetto dello stadio Flaminio al centro di allenamento biancoceleste a Formello. "Voglio che la Lazio diventi immortale, significa che si tramanderà nei secoli come è avvenuto ad oggi.