L’architettura del sogno | Lotito e la scommessa immortale sul Flaminio

Luca Lotito ha deciso di investire nel progetto del nuovo stadio Flaminio, spinto dalla volontà di trasformare un’area storica di Roma in un polo sportivo di livello internazionale. La sua scommessa nasce dalla volontà di rilanciare un quartiere che da anni attende una riqualificazione concreta, coinvolgendo anche la comunità locale. Con questa mossa, Lotito punta a creare un simbolo di rinascita per la città e a rafforzare il legame tra calcio e identità urbana.

Il calcio, a Roma, non è mai una questione di sola erba e pallone; è un intreccio inestricabile di urbanistica, nostalgia e potere. Con la presentazione del progetto per la riqualificazione dello Stadio Flaminio, Claudio Lotito non ha semplicemente illustrato un piano edilizio, ma ha lanciato una sfida identitaria alla città e alla storia. Il progetto, battezzato con l’evocativo nome di “Lazio 2032 – Il Sogno Responsabile”, punta a trasformare quello che oggi è un monumento al degrado in un’arena d’avanguardia, capace di proiettare il sodalizio biancoceleste in una dimensione europea. Non è solo uno stadio, è la rivendicazione di una visione che vuole incidere sulle generazioni future, restituendo a Roma un gioiello concepito originariamente per le Olimpiadi del 1960. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

Luca Lotito ha annunciato che durante la pausa delle nazionali presenterà il progetto “Lazio 2032”, con l’obiettivo di rinnovare lo stadio Flaminio.

Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha commentato oggi il clima di tensione che ancora circonda il club, sottolineando che «il dissenso è passione, va rispettato», e aggiungendo che sulla questione dello stadio Flaminio e del progetto Lazio 2032 ha espresso le sue parole senza nascondere le proprie convinzioni.

