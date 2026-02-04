Lazio rivolta dei 36mila | lettera aperta a Lotito per la cessione del club

La tifoseria della Lazio ha deciso di scrivere una lettera aperta a Claudio Lotito, chiedendo di cedere il club. Sono circa 36mila i tifosi che hanno firmato il documento, stanchi delle decisioni del presidente e preoccupati per il futuro della squadra. La protesta si fa sentire forte, e ora la palla passa alla società per capire come rispondere a questa forte pressione.

La presidenza di Claudio Lotito finisce sotto l'assedio mediatico e popolare della sua stessa tifoseria. Una lettera aperta, che ha già raccolto 36.000 adesioni certificate, chiede formalmente un cambio di passo radicale o, in alternativa, il disimpegno totale della proprietà. Il dato numerico è politicamente rilevante: i firmatari dell'iniziativa hanno superato il numero complessivo degli abbonati stagionali, segnando una spaccatura senza precedenti tra la piazza e il vertice societario. L'iniziativa, lanciata tramite la piattaforma Change.org e promossa dai giornalisti Federico Marconi e Alberto Ciapparoni, ha aggregato in appena due settimane un fronte trasversale che include esponenti della cultura, del giornalismo e figure storiche del tifo biancoceleste.

