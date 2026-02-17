L’Ospitaletto si accoda alla Juve | Inter U23 avvantaggiata dall’arbitro

Paolo Musso, direttore sportivo dell’Ospitaletto, ha criticato l’arbitro dopo il pareggio 2-2 contro l’Inter Under 23, sostenendo che i nerazzurri avrebbero beneficiato di decisioni favorevoli. La sua accusa si unisce alle polemiche scoppiate in Serie A, dove il caso del derby d’Italia ha acceso il dibattito sulle scelte arbitrali. Musso ha osservato che durante la partita ci sono stati episodi che hanno favorito l’Inter, lasciando i giocatori e gli allenatori del suo team insoddisfatti.

Dopo il caso esploso in Serie A nel derby d’Italia, le proteste si estendono anche alla Serie C. A sollevare il caso è stato Paolo Musso, direttore sportivo dell’ Ospitaletto, al termine del 2-2 contro l’Inter Under 23. In conferenza stampa, il dirigente ha usato parole molto dure nei confronti dell’arbitro Striamo, definendo la direzione di gara “scandalosa” e sostenendo che “ l’arbitraggio è stato rivolto per tutta la partita ad avvantaggiare l’Inter con situazioni palesi, chiare, limpide. E questa cosa non va bene”. La partita si è conclusa con il pareggio agguantato in extremis dall’Ospitaletto, ma nel post-gara il club di casa ha evidenziato diversi episodi contestati.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

