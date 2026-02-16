Ospitaletto Inter U23 i nerazzurri pareggiano in trasferta | in gol La Gumina e Kamate
L'incontro tra Ospitaletto e Inter U23 si è concluso con un pareggio, a causa dei gol segnati da La Gumina e Kamate. La partita si è giocata in una domenica piovosa, con i nerazzurri che hanno portato a casa un punto importante in trasferta. La Gumina ha aperto le marcature al 30°, mentre Kamate ha risposto poco prima della fine del match, al 85°.
La ventisettesima giornata del girone A di Serie C ha regalato emozioni forti allo stadio, dove il confronto tra Ospitaletto e Inter U23 è terminato con un pirotecnico 2-2. Una partita intensa che ha visto la formazione nerazzurra passare in vantaggio per due volte, per poi essere ripresa dalla determinazione della squadra di casa guidata da Andrea Quaresmini, tecnico esperto nella gestione dei giovani talenti. Cronaca del match: botta e risposta tra La Gumina e Torri.
Inter U23 Virtus Verona, seconda vittoria consecutiva per i nerazzurri di Vecchi trascinati dal solito La Gumina! Ripreso il quinto posto
L'Inter Under 23 conquista la seconda vittoria consecutiva contro la Virtus Verona, grazie anche alla rete di La Gumina su rigore.
Pro Patria Inter U23, doppietta di La Gumina e successo della squadra di Vecchi: prima vittoria del 2026 dei nerazzurri
La Pro Patria Inter U23 conquista la prima vittoria del 2026 grazie a una doppietta di La Gumina nella 21ª giornata di Serie C.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Diretta/ Ospitaletto Inter U23 (risultato 1-2) streaming: colpisce Kamate! (16 febbraio 2026) Diretta Ospitaletto Inter U23 streaming video tv: due squadre con situazioni diverse nel girone A di Serie C, ma entrambe poco brillanti ultimamente.
L'Inter U23 va avanti due volte ma non basta: finisce 2-2 in casa dell'Ospitaletto OSPITALETTO-INTER U23 2-2 Marcatori: La Gumina (13'), Messaggi (29'), Kamaté (55'), Torri (84') 22.26 - Finisce così. Ancora 2-2 tra Ospitaletto e Inter U23
LIVE Serie C, Ospitaletto-Inter U23 1-1: pareggio di Messaggi, palla all'angolino
L'attaccante non gioca dal 25 ottobre, poi l'infortunio al ginocchio sinistro e l'operazione. La gara contro la Pergolettese in diretta web su www.bresciaoggi.it. Alle 20.30 c'è anche Ospitaletto-Inter Under 23.