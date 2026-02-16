Ospitaletto Inter U23 i nerazzurri pareggiano in trasferta | in gol La Gumina e Kamate

L'incontro tra Ospitaletto e Inter U23 si è concluso con un pareggio, a causa dei gol segnati da La Gumina e Kamate. La partita si è giocata in una domenica piovosa, con i nerazzurri che hanno portato a casa un punto importante in trasferta. La Gumina ha aperto le marcature al 30°, mentre Kamate ha risposto poco prima della fine del match, al 85°.