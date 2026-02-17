L’Ospitaletto protesta | Arbitraggio scandaloso per avvantaggiare l’Inter U23 Episodi gravissimi

Il ds dell’Ospitaletto, Paolo Musso, ha accusato l’arbitro di aver favorito l’Inter U23 durante il match, che si è concluso con un pareggio. La sua rabbia nasce da alcuni episodi dubbi che, secondo lui, hanno pesantemente condizionato il risultato. Musso ha anche evidenziato come l’arbitraggio abbia mostrato una certa timidezza nel sanzionare falli chiave, alimentando le proteste dei suoi giocatori. Durante la gara, alcuni tifosi locali hanno già sollevato dubbi sulla correttezza delle decisioni arbitrali.