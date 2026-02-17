L’organizzatore del Summit sulla remigrazione rinviato a giudizio per istigazione all’odio | Mi processano per le mie idee
Andrea Ballarati, organizzatore del Summit sulla remigrazione previsto a Gallarate nel 2025, è stato rinviato a giudizio dal tribunale di Como per aver espresso idee che, secondo l’accusa, incitano all’odio e alla discriminazione. La decisione arriva dopo le proteste di alcune associazioni che avevano segnalato i contenuti del suo intervento come offensivi. Ballarati afferma di essere perseguitato per le sue opinioni e sostiene che non ha commesso alcun reato.
L’organizzatore del Remigration Summit di Gallarate del 2025, Andrea Ballarati, è stato rinviato a giudizio dal tribunale di Como con l’accusa di istigazione all’odio e alla discriminazione. A darne notizia è stato lui stesso, attraverso dei video in italiano e inglese pubblicati sui propri social. «Sono stato il primo a parlare di remigrazione in Italia. Oggi mi processano per le mie idee», dice il 24enne, ricostruendo le tappe salienti della vicenda politica e giudiziaria che lo riguarda: la scoperta del tema della remigrazione nel 2023, in Austria; la decisione di portarlo in Italia; l’avviso di garanzia che gli è giunto in quello stesso anno; il dibattito che si è sviluppato intorno alla questione, poi diventata anche oggetto di una proposta di legge di iniziativa popolare; la lunga incertezza sul piano giudiziario e infine il rinvio a giudizio. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
