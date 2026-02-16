Istigazione all’odio e alla discriminazione | Andrea Ballarati Remigration Summit va a processo
Andrea Ballarati, organizzatore del Remigration Summit di Gallarate, deve affrontare un processo perché è accusato di istigazione all’odio e alla discriminazione, accuse che derivano dalla pubblicazione di alcuni commenti sui social. La vicenda si è intensificata dopo che le autorità hanno analizzato i messaggi pubblici condivisi durante l’evento, che secondo gli inquirenti avrebbero fomentato sentimenti di intolleranza. L’udienza si terrà nei prossimi mesi presso il tribunale di Como.
Varese, 16 febbraio 2026 – Istigazione all'odio e alla discriminazione. Sono le accuse di cui deve rispondere Andrea Ballarati, organizzatore del Remigration Summit di Gallarate, appena rinviato a giudizio dal tribunale di Como. Lo ha reso noto lui stesso attraverso i suoi canali social. " Sono stato il primo a parlare di remigrazione in Italia - racconta nei video pubblicati - Oggi mi processano per le mie idee". Ed è sempre l'organizzatore del discusso evento dello scorso 18 maggio, a spiegare la genesi dell'inchiesta che si è poi conclusa con il rinvio a giudizio. L’origine dell’inchiesta. I fatti contestati risalgono al 2023: "Vennero prese una serie di frasi, di commenti che feci con un account Instagram che adesso non ho più, era un mio account Instagram personale, e basarono, anzi basano, tutto questo processo su queste frasi e questi commenti in maniera del tutto circostanziale al fine di intimidirmi e di zittirmi". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
David Parenzo contro Francesca Albanese: «Merita un processo per istigazione all'odio». E lei ribatte: «Mi criticano perché faccio paura»
RINVIATO A GIUDIZIO PER LE SUE IDEE. E ORA CHIEDE AIUTO. Andrea Ballarati, organizzatore del Remigration Summit di Gallarate, ha annunciato sui suoi canali social di essere stato rinviato a giudizio per un’inchiesta avviata nel 2023. L’accusa Istigazi - facebook.com facebook
Solidarietà ad Andrea Ballarati, che andrà a processo per aver espresso le sue idee sul tema della remigrazione. Oggi parlare di remigrazione non può essere considerato un crimine, ma un contributo alla discussione su come affrontare il problema degli imm x.com