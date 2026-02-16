Istigazione all’odio e alla discriminazione | Andrea Ballarati Remigration Summit va a processo

Andrea Ballarati, organizzatore del Remigration Summit di Gallarate, deve affrontare un processo perché è accusato di istigazione all’odio e alla discriminazione, accuse che derivano dalla pubblicazione di alcuni commenti sui social. La vicenda si è intensificata dopo che le autorità hanno analizzato i messaggi pubblici condivisi durante l’evento, che secondo gli inquirenti avrebbero fomentato sentimenti di intolleranza. L’udienza si terrà nei prossimi mesi presso il tribunale di Como.

Varese, 16 febbraio 2026 – Istigazione all'odio e alla discriminazione. Sono le accuse di cui deve rispondere Andrea Ballarati, organizzatore del Remigration Summit di Gallarate, appena rinviato a giudizio dal tribunale di Como. Lo ha reso noto lui stesso attraverso i suoi canali social. " Sono stato il primo a parlare di remigrazione in Italia - racconta nei video pubblicati - Oggi mi processano per le mie idee". Ed è sempre l'organizzatore del discusso evento dello scorso 18 maggio, a spiegare la genesi dell'inchiesta che si è poi conclusa con il rinvio a giudizio. L’origine dell’inchiesta. I fatti contestati risalgono al 2023: "Vennero prese una serie di frasi, di commenti che feci con un account Instagram che adesso non ho più, era un mio account Instagram personale, e basarono, anzi basano, tutto questo processo su queste frasi e questi commenti in maniera del tutto circostanziale al fine di intimidirmi e di zittirmi". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

