L’opposizione ha chiesto al sindaco di intervenire per abbassare le tariffe mensili presso la residenza Montefeltro di Urbino, dopo aver evidenziato che i costi sono troppo alti per molte famiglie. I consiglieri di minoranza hanno presentato ieri un documento dettagliato e intendono portarlo all’attenzione del prossimo Consiglio comunale.

Tariffe mensili alla residenza Montefeltro di Urbino: la minoranza interroga il sindaco. Il documento, presentato ieri, sarà discusso nel prossimo Consiglio comunale. Maria Francesca Crespini (lista Futura) con tutti i colleghi delle opposizioni chiede a Gambini se "intende fare un’azione verso la Regione Marche, affinché eroghi il contributo giornaliero di sua spettanza, pari al 50% dei maggiori costi rilevati, come impone la legge, per evitare che le strutture siano costrette a caricare sugli anziani accolti anche la quota sanitaria che sarebbe di competenza regionale". I consiglieri Crespini, Amadori, Scaramucci, Calcagnini, Ugolini, Santi, Pompilio, Matteucci, Giovanelli e Carrabs vogliono anche sapere se il Comune di Urbino "intenda intervenire direttamente, sia in quanto proprietario della struttura che come istituzione deputata alla garanzia di servizi sociali essenziali, in modo da incidere sulla riduzione delle rette a favore di anziani che, in presenza di una Regione latitante e in assenza di un intervento correttivo del Comune, verrebbero penalizzati ingiustamente ben oltre il costo già di per se elevato che grava su di loro". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’opposizione propone: "Il Comune intervenga per ridurre le tariffe"

