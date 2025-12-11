Bagno di Romagna l' opposizione chiede le tariffe agevolate per l' acqua come comune montano
L'opposizione a Bagno di Romagna ha presentato un'interrogazione al sindaco riguardo alla richiesta di tariffe idriche agevolate per le zone montane. Il consigliere Olinto Bergamaschi, capogruppo di Andare Oltre, sollecita una discussione in Consiglio comunale per affrontare questa problematica.
Il consigliere comunale di Bagno di Romagna Olinto Bergamaschi, capogruppo della lista civica di opposizione Andare Oltre, ha presentato al sindaco un'interrogazione sulla richiesta della tariffa idrica agevolata per le zone montane, chiedendone di discuterne al prossimo Consiglio comunale.
