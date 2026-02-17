L’Onu e la rete criminale globale di Epstein

L'Onu ha pubblicato un rapporto che collega direttamente Jeffrey Epstein a una rete criminale internazionale. Le indagini mostrano come Epstein abbia organizzato abusi sessuali e traffico di donne e ragazze, coinvolgendo anche altri complici. Tra i dettagli più inquietanti, ci sono testimonianze di vittime che parlano di sfruttamento sistematico e di un sistema ben strutturato per nascondere le attività illecite.

Gli Epstein Files rivelano «preoccupanti e credibili abusi sessuali, traffico e sfruttamento sistematico e su larga scala di donne e ragazze ». E c'è da chiedersi «come una rete del genere abbia potuto prosperare così a lungo nel cuore delle élite politiche, economiche e mediatiche » di vari Paesi. Lo scrivono gli esperti delle Nazione Unite sul caso del milionario pedofilo. I file di Epstein suggeriscono «l'esistenza di un'impresa criminale globale» che solleva «terrificanti implicazioni sul livello di impunità per tali crimini». Tanto che alcuni dei fatti descritti potrebbero rientrare secondo il diritto internazionale nei reati di schiavitù sessuale, tortura, sparizioni forzate o crimini contro l'umanità.