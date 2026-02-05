La crisi dell’Onu rischia di portare a un vero collasso. Il segretario Guterres avverte che l’organizzazione internazionale si trova in difficoltà, mentre le tensioni globali crescono. La frattura tra l’ordine costruito dopo la Seconda guerra mondiale e la realtà di oggi si fa sempre più evidente. È un momento in cui bisogna decidere se rinnovare il sistema o lasciarlo andare in pezzi.

Il rischio di un collasso finanziario delle Nazioni Unite, evocato in queste settimane dal segretario generale António Guterres, è il sintomo di una frattura globale: la progressiva dissociazione tra l’ordine internazionale fondato nel secondo Dopoguerra e la odierna realtà segnata dall’anarchica nel nome del potere. Il mancato pagamento all’Onu delle quote obbligatorie da parte di numerosi Stati membri, tra cui gli Usa, non è infatti riconducibile a un incidente tecnico ma, piuttosto, a una vera e propria crisi di consenso favorita dal disordine mondiale. Problema: sempre più governi considerano l’Onu come un apparato costoso, lento e incapace di incidere realmente sui conflitti, sulle asimmetrie economiche e sulle nuove minacce sistemiche. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - La crisi dell’Onu è l’occasione per costruire un nuovo patto globale (di G. Gambino)

Approfondimenti su Onu Crisi

La crisi dell’ordine internazionale sta diventando evidente anche per i leader occidentali, che fino a poco tempo fa hanno minimizzato la situazione.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Onu Crisi

Argomenti discussi: Blog | Il mondo è in bancarotta idrica: il rapporto ONU che dovrebbe allarmarci; Al Nuovo di Varese il documentario sulla crisi dell’ONU. In collegamento Francesca Albanese e Cecilia Sala; Cuba, allarme Onu per la crisi umanitaria dell'isola: cosa succede; Guterres avverte: Onu a rischio collasso.

La crisi dell’Onu è l’occasione per costruire un nuovo patto globale (di G. Gambino)Senza questa ambizione, l’Onu resterà nulla più di un simbolo; al contrario, con essa, può diventare il laboratorio di un nuovo patto globale. Il rischio di collasso, in questo senso, non è la fine ... tpi.it

È crisi umanitaria a Cuba, allarme dell'Onu: 'Rischio collasso umanitario'Per la carenza di petrolio in seguito allo stop delle forniture dal Venezuela. Guterres preoccupato: 'Le sanzioni Usa aggravano crisi e blackout' (ANSA) ... ansa.it

È crisi umanitaria a Cuba, allarme dell'Onu: "Rischio collasso umanitario". Per la carenza di petrolio in seguito allo stop delle forniture dal Venezuela. Guterres preoccupato: "Le sanzioni Usa aggravano crisi e blackout". #ANSA facebook

È crisi umanitaria a Cuba, allarme dell'Onu: "Rischio collasso umanitario". Per la carenza di petrolio in seguito allo stop delle forniture dal Venezuela. Guterres preoccupato: "Le sanzioni Usa aggravano crisi e blackout". #ANSA x.com