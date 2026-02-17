Londra 11enne muore inalando deodorante spray | torna l’allarme ‘chroming’

Freddie Davis, un ragazzino di 11 anni, è morto a Londra a causa dell’inalazione di deodorante spray mentre era nel suo letto. La polizia ha aperto un’indagine e ancora cerca di capire cosa abbia portato il giovane a usare il prodotto in modo così pericoloso. Un vicino ha riferito di aver sentito rumori sospetti prima che la tragedia si verificasse.

