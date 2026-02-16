11enne inala il deodorante spray e muore | Mio figlio vittima del chroming Che cos’è il pericoloso trend che spopola su TikTok

Freddie Davis, un bambino di 11 anni, ha perso la vita inalando un deodorante spray, una pratica che si sta diffondendo sui social e che mette in pericolo i più giovani. La madre lo ha trovato senza vita nel suo letto, con la bomboletta nascosta nel pigiama, dopo aver notato comportamenti strani nei giorni precedenti. Recentemente, su TikTok si parla di un fenomeno chiamato “chroming”, che spinge i ragazzi a inalare sostanze pericolose e che potrebbe aver influenzato Freddie.

Un bambino di 11 anni è morto mentre inalava un deodorante spray. Freddie Davis, questo il suo nome, è stato trovato con la bomboletta spray nascosta nel pigiama quando la mattina dopo la madre lo ha trovato senza vita a letto. Secondo quanto emerso dall’inchiesta condotta sulla sua morte, il ragazzino avrebbe inalato propellente per aerosol al butano. Il medico legale, come riporta il DailyMail, ha lanciato un avvertimento ai genitori su questa pericolosa tendenza. La madre di Freddie, Roseanne Thompson, ha infatti dichiarato di aver sentito di bambini dell’età di suo figlio ispirati a provare a inalare simili sostanze da diversi video su TikTok, e di aver persino smesso preventivamente di comprargli deodoranti spray per proteggerlo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - 11enne inala il deodorante spray e muore: “Mio figlio vittima del chroming”. Che cos’è il pericoloso trend che spopola su TikTok A 13 anni muore per sfida social vista su TikTok, uccisa dal chroming, i genitori: “Il peggior incubo” Una giovane ragazza britannica di 13 anni ha perso la vita a causa di una sfida social su TikTok, il chroming, una pratica pericolosa che si diffonde sui social media. Lo sci sulla spiaggia innevata di Rimini, il video che spopola su TikTok Un video che mostra lo sci sulla spiaggia innevata di Rimini sta attirando molta attenzione su TikTok. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. 11enne inala il deodorante spray e muore: Mio figlio vittima del chroming. Che cos’è il pericoloso trend che spopola su TikTokLa pericolosa moda su TikTok ha fatto un'altra vittima: Freddie Davis è stato trovato senza vita nel suo letto ... ilfattoquotidiano.it Bambino di 11 anni muore dopo aver inalato del deodorante spray: la nuova challenge del chromingUn bambino di 11 anni è morto dopo aver inalato un deodorante spray, vittima di una pratica pericolosa conosciuta ... msn.com In ricreazione gli fratturano l'osso: bullism0 a scuola per un 11enne. Sgomento e rabbia per una famiglia di Pachino protagonista haimè di un fatto increscioso, accaduto 11 febbraio nel momento della ricreazione ai danni del proprio figlio. Un gioco tra ragazzi - facebook.com facebook