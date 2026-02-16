Muore respirando deodorante per una sfida su Tiktok | dal Chroming alla Benadryl Challenge ecco le tendenze più pericolose del momento
Freddie, un ragazzino di 11 anni, è morto dopo aver inalato deodorante durante una sfida su TikTok, una pratica che si diffonde tra i giovani sui social e provoca gravi conseguenze. La sua morte porta alla luce i pericoli legati a sfide come il Chroming, il Blackout e il Benadryl Challenge, che spingono i ragazzi a mettere a rischio la vita senza capire i danni che possono causare. Un esempio concreto di come i social media influenzino comportamenti pericolosi tra gli adolescenti.
Freddie, 11 anni, è morto inalando deodorante per una sfida TikTok. Il dramma svela i rischi medici del Chroming e di altre pratiche letali come Blackout e Benadryl, evidenziando perché il cervello adolescente ignora pericoli mortali e danni permanenti. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
