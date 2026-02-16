Muore respirando deodorante per una sfida su Tiktok | dal Chroming alla Benadryl Challenge ecco le tendenze più pericolose del momento

Freddie, un ragazzino di 11 anni, è morto dopo aver inalato deodorante durante una sfida su TikTok, una pratica che si diffonde tra i giovani sui social e provoca gravi conseguenze. La sua morte porta alla luce i pericoli legati a sfide come il Chroming, il Blackout e il Benadryl Challenge, che spingono i ragazzi a mettere a rischio la vita senza capire i danni che possono causare. Un esempio concreto di come i social media influenzino comportamenti pericolosi tra gli adolescenti.

Freddie, 11 anni, è morto inalando deodorante per una sfida TikTok. Il dramma svela i rischi medici del Chroming e di altre pratiche letali come Blackout e Benadryl, evidenziando perché il cervello adolescente ignora pericoli mortali e danni permanenti. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Freddie Davis, un bambino di 11 anni, ha perso la vita inalando un deodorante spray, una pratica che si sta diffondendo sui social e che mette in pericolo i più giovani.

Una giovane ragazza britannica di 13 anni ha perso la vita a causa di una sfida social su TikTok, il chroming, una pratica pericolosa che si diffonde sui social media.

