Sono Emiliano Milza e Simona Hirsch, fermati nell'ambito delle indagini sull'omicidio di Franka Ludwig, la donna tedesca di 52 anni trovata senza vita il 2 luglio scorso in una zona boschiva di San Godenzo (Firenze). Le autorità stanno approfondendo le circostanze dell'evento, che ha suscitato grande attenzione locale e mediatica. La vicenda rimane sotto indagine, mentre si attendono ulteriori sviluppi.

Sono Emiliano Milza e Simona Hirsch le due persone fermate per l’omicidio di Franka Ludwig, la cittadina tedesca di 52 anni trovata senza vita lo scorso 2 luglio in una zona boschiva del comune di San Godenzo (Firenze), lungo la strada provinciale 95 “Del Castagno”. I due, rispettivamente compagno e amica della vittima, sono stati fermati questa mattina. I provvedimenti di fermo d’indiziato di delitto sono stati eseguiti dai carabinieri del reparto operativo di Borgo Ognissanti, insieme al Nucleo investigativo di Firenze e alla Compagnia di Pontassieve, su disposizione della Procura della Repubblica di Firenze che coordina le indagini. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Svolta nelle indagini sull'omicidio di Franka Ludwig: fermati il compagno e un'amica

Leggi anche: Trovata morta in montagna, svolta dopo 6 mesi: fermati il compagno e l’amica di Franka Ludwig

Leggi anche: Trovata morta in montagna, la svolta dopo sei mesi: fermati il compagno e l’amica di Franka Ludwig

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Svolta nelle indagini sull’omicidio di Aurora Livoli; Omicidio Franka Ludwig, svolta nelle indagini: fermati compagno e amica, le news; Veneto - Svolta nelle indagini sull’omicidio di Malcontenta: fermato un sospettato, sarebbe un agente di Polizia Locale; L'impronta e la svolta sul delitto Mattarella, slitta la conclusione degli accertamenti tecnici.

Svolta nelle indagini sull'omicidio di Franka Ludwig: fermati il compagno e un'amica - I carabinieri hanno fermato Emiliano Milza e Simona Hirsch, accusati di concorso in omicidio premeditato ... ilgiornale.it