Omicidio di Franka Ludwig svolta nelle indagini | fermati il compagno e un’amica

Nelle indagini sull’omicidio di Franka Ludwig, la donna trovata morta a San Godenzo, si sono sviluppati nuovi aggiornamenti. Le autorità hanno fermato il compagno e un’amica di Franka, segnando un passo importante nell’indagine. Restano da chiarire i motivi e le circostanze di questa tragedia.

Colpo di scena nel caso di Franka Ludwig, la donna tedesca di 52 anni trovata morta su un sentiero di montagna a San Godenzo, nel Fiorentino, il 2 luglio scorso. La Procura di Firenze ha disposto il fermo del compagno, Emiliano Milza (53 anni), e di un'amica, Simona Hirsch (59 anni), entrambi residenti a Firenze. Accusa di omicidio premeditato per incassare le polizze. I due sono indagati per omicidio volontario e premeditato. Secondo l'ipotesi investigativa, il delitto sarebbe stato pianificato per ottenere i premi di alcune assicurazioni sulla vita intestate alla vittima, per un valore complessivo che supererebbe il milione di euro, con possibilità di indennizzi ancora più elevati in particolari circostanze.

