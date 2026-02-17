L’ombra di Danilo Restivo dietro un altro femminicidio | la clamorosa rivelazione sul caso ancora irrisolto

Danilo Restivo viene collegato a un altro possibile femminicidio nel Regno Unito, secondo un’indagine della BBC. La trasmissione ha scoperto nuovi dettagli che sollevano dubbi sulla condanna per l’omicidio di Jong-Ok Shin, una studentessa sudcoreana uccisa nel 2002 a Bournemouth. Gli esperti hanno analizzato vecchi indizi che potrebbero indicare un collegamento tra Restivo e altri crimini simili.

L’ombra di Danilo Restivo si allunga su un altro possibile femminicidio nel Regno Unito. A riaccendere i riflettori sul caso è un’inchiesta della trasmissione Panorama della BBC, che mette in discussione la condanna per l’omicidio della studentessa sudcoreana Jong-Ok Shin, uccisa nel 2002 a Bournemouth. Restivo è già stato condannato in Italia per l’omicidio di Elisa Claps, la 16enne assassinata a Potenza nel 1993. Il suo nome, secondo la ricostruzione giornalistica britannica, sarebbe emerso fin dalle prime fasi anche nell’indagine sulla morte di Jong-Ok Shin, conosciuta dagli amici come Oki. Il delitto avvenne nel 2002 a Bournemouth, nel sud dell’Inghilterra, mentre la giovane stava rientrando a casa dopo una serata in un nightclub. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

