Lombardia punta all’efficienza nazionale | Fontana chiede più autonomia post-Olimpiadi

Il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, ha annunciato che la regione punta a ottenere più autonomia dopo le Olimpiadi del 2026, sostenendo che il modello lombardo può funzionare anche a livello nazionale. Fontana ha sottolineato come l’efficienza e la gestione autonoma delle risorse siano elementi chiave per migliorare i servizi pubblici e la vita dei cittadini. Durante una conferenza, ha mostrato dati sulla capacità della regione di gestire con successo grandi eventi, come le Olimpiadi, e ha invitato il governo a prendere esempio. La proposta arriva in un momento in cui si discute molto di decentralizzazione e di maggiori poteri alle regioni.

Lombardia al Centro: Fontana Rivendica un Modello per l'Italia Post-Olimpiadi. Milano, 17 febbraio 2026 – Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha lanciato una provocatoria proposta per il futuro dell'Italia, auspicando un maggiore allineamento al modello lombardo di efficienza e autonomia. L'affermazione è stata rilasciata durante un evento dedicato all'impatto economico delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, organizzato da Assolombarda a Casa Italia, e apre un dibattito cruciale sul ruolo delle regioni nel panorama politico ed economico nazionale. L'Eredità Olimpica e la Ricerca di Efficienza.