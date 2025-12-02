Fontana Pres Lombardia | Nuova cabina elettrica di Livigno importante per Olimpiadi e territorio – Il video

(Agenzia Vista) Sondrio, 02 dicembre 2025 “La nuova cabina elettrica è importantissima per le Olimpiadi ma soprattutto per Livigno e per tutto il territorio. Questo fatto consente di chiudere un cerchio che nel caso in cui si dovessero verificare eventi climatici che interrompono la linea ce n'è a disposizione un'altra. Può intervenire. È un passo avanti per contribuire a rendere importante questa stazione turistica di Livigno. È una dimostrazione di come la stessa stia crescendo. Le Olimpiadi sono state un'accelerazione a questo fenomeno”. Così il Presidente della Lombardia Attilio Fontana in una dichiarazione da Livigno. 🔗 Leggi su Open.online

Altre letture consigliate

"Inaugurato a Milano lo ‘Spazio di Solidarietà’ di don Antonio Mazzi" Il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha inaugurato l'iniziativa benefica ‘Spazio di Solidarietà’ di don Antonio Mazzi Fontana: realtà unica che rappresenta un presidio fondame - facebook.com Vai su Facebook

25/11/2025 - Alla presenza di A. Fontana, Presidente della Regione Lombardia, ed E. Buscemi, Presidente del Consiglio Comunale del Comune di Milano, insieme ai vertici IEO, oggi abbiamo inaugurato IEO 3! Scopri di più: ieo.it/inaugurazionel... Vai su X

Fontana (Pres. Lombardia): Nuova cabina elettrica di Livigno importante per Olimpiadi e territorio - “La nuova cabina elettrica è importantissima per le Olimpiadi ma soprattutto per Livigno e per tutto il territorio. Scrive ilgiornale.it

Fontana, nuova replica a Bankitalia: "La Lombardia è, e sarà sempre, la locomotiva di questo Paese" - Con l'Autonomia Regione e Paese sarebbero ancora più competitivi" “Un’affermazione inopportuna, che la ... Segnala affaritaliani.it

Fontana inaugura “Natale a Palazzo Lombardia”, ricco il programma delle iniziative - MILANO (ITALPRESS) – “Quello che arriva vorremmo fosse un Natale particolare, nel corso del quale le guerre finalmente si interrompano. Scrive msn.com

Regione Lombardia non spende bene i fondi europei. Replica a Fontana - Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia, ha affermato, nel corso di un dibattito al Meeting di Rimini, che togliere la gestione dei fondi europei alle regioni sarebbe ... Si legge su ilfoglio.it

Lombardia: Fontana firma nuova ordinanza per contenere peste suina - Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha firmato oggi una nuova ordinanza per contenere la diffusione della peste suina africana (Psa) ... Scrive ilsole24ore.com

La Lombardia è “pronta a sperimentare il nucleare”: parola del governatore Fontana - Ci sono temi che sembrano non passare mai di moda (talvolta più a parole che nei fatti) e uno di questi è il nucleare in Italia. Lo riporta ilgiorno.it