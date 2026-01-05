Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, si esprime in vista delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. In un contesto che unisce sport e questioni di autonomia del Nord, Fontana sottolinea l'importanza di un evento di grande portata per la regione. Con l’approssimarsi delle competizioni, le sue parole riflettono l’impegno di Lombardia e del Nord nel valorizzare questa occasione internazionale.

Milano, 5 gennaio 2026 – Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, manca una manciata di giorni alle Olimpiadi invernali. Siamo pronti? “ Ghe sem. Ci siamo. Stiamo completando gli ultimi, fondamentali dettagli. La risposta del territorio, in città e nelle valli, è ottima. Grande coinvolgimento. Speriamo solo che il meteo aiuti e continui a fare freddo. Bisogna ringraziare tutti quelli che si sono impegnati. Qualcuno dirà che siamo arrivati appena in tempo, ma non dimentichiamo i due anni persi per il Covid e qualche manchevolezza del governo di allora, che all’inizio ha ritardato la costituzione della società per le opere. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Attilio Fontana, fra sport e questione settentrionale: “Avremo Olimpiadi grandiose. Per il Nord ci vuole l’autonomia”

