L’Occidente è ancora necessario I cinesi? Tormentati E Trump è una grande sveglia Parla Rampini
Giuseppe Rampini spiega che l’Occidente continua a essere rilevante, nonostante la crescente convinzione di alcuni di essere ormai superato a causa di Donald Trump. Rampini sottolinea come questa idea sia diffusa tra le persone, anche tra chi vive nel nostro continente. Aggiunge che la crisi dei rapporti con la Cina, percepita come tormentata, dimostra quanto il mondo sia ancora in movimento e complesso. Rampini dice anche che Trump rappresenta una specie di campanello d’allarme per molti.
«In questo momento sul Continente dove abitate voi è di moda dire che l'Occidente è morto perché l'ha ucciso un certo Donald Trump. Il quale non crede all'Occidente, maltratta gli alleati, calpesta le alleanze: se l'Occidente è in crisi, insomma, è tutta colpa sua. C'è questa tendenza a pensare che Trump stia scrivendo il libro primo della Genesi e tutto il male dell'universo comincia con lui e ed è causato da lui.». Già: sembra la scorciatoia comoda, per tanti, troppi, per lavarsi la coscienza. O l'incoscienza. Come stanno in realtà le cose? «Ricordo una data: nel 1962 l'Università di Stanford abolisce il corso storia della civiltà occidentale.
A Viterbo una mostra "tra Oriente e Occidente": esposte le opere di 9 giovani artisti cinesi
A Viterbo, presso il polo monumentale “Colle del Duomo”, si inaugura venerdì 19 dicembre alle 16:30 una mostra collettiva intitolata “Metamorfosi”, che presenta le opere di nove giovani artisti cinesi, esplorando un dialogo tra Oriente e Occidente.
Fratelli d’Italia e l’Occidente di Rampini: la nuova strategia culturale che rompe gli steccati
Fratelli d'Italia ha promosso alla Camera dei deputati un incontro dedicato all'Occidente, ma questa volta con un obiettivo ben più ambizioso: creare un ponte con intellettuali che normalmente non si schierano con la destra.
Marco Rubio: l'Occidente non è finito, ma l'Europa resta divisa su riarmo e nucleareIl segretario di Stato americano, Marco Rubio, conferma la linea della Casa Bianca: «Non cerchiamo di separarci ma di rivitalizzare un'antica amicizia». Intanto, Starmer e la Von der Leyen continuano ...
Elena Basile spiega perché le trattative tra la Russia e l'Ucraina non avanzano: pace lontana per colpa dell'OccidenteLa diplomatica italiana Elena Basile ha spiegato che in Ucraina non si arriva alla pace per colpa dell'Occidente. Europa e Stati Uniti, del resto, patiscono un'opinione pubblica inquinata da fake news ...
Rampini sul cinema: ecco cosa non ti dicono sui film africani Federico Rampini rompe il silenzio su quello che succede davvero "a Cannes o a Venezia". C'è una verità scomoda che riguarda il mondo del cinema: per vincere un premio, la regia africana d