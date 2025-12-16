A Viterbo una mostra tra Oriente e Occidente | esposte le opere di 9 giovani artisti cinesi

A Viterbo, presso il polo monumentale “Colle del Duomo”, si inaugura venerdì 19 dicembre alle 16:30 una mostra collettiva intitolata “Metamorfosi”, che presenta le opere di nove giovani artisti cinesi, esplorando un dialogo tra Oriente e Occidente.

Venerdì 19 dicembre, alle ore 16,30, il polo monumentale "Colle del Duomo" di Viterbo ospita la mostra collettiva dal titolo "Metamorfosi. Tra Oriente e Occidente". L'esposizione, realizzata grazie alla collaborazione tra Archeoares e l'Accademia delle belle arti Lorenzo da Viterbo, propone una.

Mostra collettiva "Metamorfosi. Tra Oriente ed Occidente" al Colle del Duomo - VITERBO – Venerdì 19 dicembre, alle ore 16:30, il Polo monumentale Colle del Duomo di Viterbo ospita la mostra collettiva "Metamorfosi.

