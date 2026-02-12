Fratelli d’Italia e l’Occidente di Rampini | la nuova strategia culturale che rompe gli steccati

Fratelli d’Italia ha promosso alla Camera dei deputati un incontro dedicato all’Occidente, ma questa volta con un obiettivo ben più ambizioso: creare un ponte con intellettuali che normalmente non si schierano con la destra. L’evento, che ha coinvolto anche Marco Rampini e altri autori, ha messo in discussione le tradizionali barriere culturali, puntando a un dialogo più aperto e meno ideologico. Tra i partecipanti, uno dei più attivi, Rampini ha spiegato come questa strategia mira a rinnovare il rapporto tra politica e cultura senza cadere nelle divisioni classiche.

Non è stato un semplice convegno parlamentare sull’ Occidente. L’incontro alla Camera dei deputati, promosso dal gruppo di Fratelli d’Italia, ha assunto un valore politico più ampio: il tentativo di costruire un dialogo stabile con intellettuali non organici alla destra tradizionale. A dirlo chiaramente è stato Mauro Rotelli, deputato e presidente della commissione Ambiente, che ha spiegato come molte delle idee oggi considerate universali – dalla libertà di parola al pluralismo, fino alla democrazia rappresentativa – siano nate nello spazio storico e culturale occidentale, attraverso conflitti e trasformazioni che hanno cambiato il mondo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

