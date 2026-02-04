Guerra ibrida nello spazio così la Russia ha spiato due satelliti europei Possono paralizzare intere nazioni

La Russia avrebbe spiato due satelliti europei, intercettando le loro comunicazioni per anni. Secondo fonti della sicurezza, i servizi russi avrebbero intercettato almeno una dozzina di satelliti di rilievo nel continente, mettendo in serio rischio le comunicazioni e la sicurezza di intere nazioni. La scoperta apre nuovi scenari sulla guerra ibrida nello spazio e sui rischi di attacchi invisibili.

I funzionari della sicurezza europea ritengono che due veicoli spaziali russi abbiano intercettato per anni le comunicazioni di almeno una dozzina di satelliti chiave nel continente. Lo riporta il Financial Times segnalando che gli stessi funzionari ritengono che le probabili intercettazioni, mai segnalate in precedenza, rischino non solo di compromettere informazioni sensibili trasmesse dai satelliti, ma potrebbero anche consentire a Mosca di manipolarne le traiettorie o addirittura di farli schiantare. La guerra ibrida russa nello spazio Secondo il giornale finanziario britannico, le manovre dei satelliti russi si inseriscono in un quadro più ampio di intensificazione della cosiddetta «guerra ibrida» di Mosca contro l'Occidente.

