Lo sfogo di Osimhen | Se faccio una promessa la mantengo Non sono un burattino

Dal video pubblicato sul canale TikTok del Napoli al calciomercato estivo: Osimhen dice la sua sulla separazione con il Napoli. Leggi l’intervista completa su Gazzetta.it. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Argomenti discussi: Osimhen: Potevo andare alla Juve, a Napoli trattato come un cane; Koulibaly: Ho esultato al gol di Anguissa. Ho sentito Osimhen: mi ha chiesto...; Osimhen sfiderà la Juventus di Spalletti in Champions. Ma il suo futuro potrebbe essere bianconero; Ziliani: Dopo lo sfogo di De Rossi una domanda sorge spontanea - CalcioNapoli24 | CN24.

Galatasary, Osimhen: Spalletti? Lo stimo molto. Napoli? Non potevo accettare quel tipo di trattamentoLe parole dell'attaccante del Galatasaray sull'esperienza in Turchia, il rapporto con Spalletti e sul suo addio al Napoli ... gianlucadimarzio.com

Osimhen: La Juve mi voleva, ma lui non lo ha permesso. Mi trattavano come un cane, tutte bugie su di me a NapoliOggi, parlando in esclusiva alla Gazzetta dello Sport, il centravanti si è sfogato parlando apertamente di ciò che è accaduto a Napoli, della rottura con la società e con il presidente e di cosa lo ha ... calciomercato.com

Tutta la verità di #Osimhen. Lo sfogo alla gazzetta e la sua verità sull'addio al #Napoli - "Mi trattavano come un cane, tutte bugie su di me" - "La #Juve mi voleva, ma "lui" non lo ha permesso" - "Nessuno mi ha chiesto scusa, Conte voleva tenermi" x.com

