Lo sfogo di Osimhen | Cercavano di trattarmi come un cane
Victor Osimhen ha espresso la sua rabbia sui social, accusando il Napoli di averlo trattato con poca considerazione durante il calciomercato estivo. Nel video condiviso su TikTok, l’attaccante nigeriano rivela come alcuni dirigenti cercassero di convincerlo a lasciare il club, usando toni duri e pressioni continue. Osimhen racconta di aver sentito parole dure e di essere stato messo sotto stress, come se fosse un oggetto da vendere.
Dal video pubblicato sul canale TikTok del Napoli al calciomercato estivo: Osimhen dice la sua sulla separazione con il Napoli. Leggi l’intervista completa su Gazzetta.it. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
“Non riusciamo più a fare l’amore perché il nostro cane è troppo geloso. È un contraccettivo canino”: lo sfogo di una coppia
“Ho pianto come un cane, ma dovevo lasciare Rossella Brescia: non provavo più quell’amore totale”. Lo sfogo di Luciano Cannito a Verissimo
Luciano Cannito si è aperto a Verissimo, spiegando che ha pianto molto perché ha dovuto lasciare Rossella Brescia.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Osimhen: Potevo andare alla Juve, a Napoli trattato come un cane; Koulibaly: Ho esultato al gol di Anguissa. Ho sentito Osimhen: mi ha chiesto...; Osimhen sfiderà la Juventus di Spalletti in Champions. Ma il suo futuro potrebbe essere bianconero; Ziliani: Dopo lo sfogo di De Rossi una domanda sorge spontanea - CalcioNapoli24 | CN24.
Galatasary, Osimhen: Spalletti? Lo stimo molto. Napoli? Non potevo accettare quel tipo di trattamentoLe parole dell'attaccante del Galatasaray sull'esperienza in Turchia, il rapporto con Spalletti e sul suo addio al Napoli ... gianlucadimarzio.com
Osimhen: La Juve mi voleva, ma lui non lo ha permesso. Mi trattavano come un cane, tutte bugie su di me a NapoliOggi, parlando in esclusiva alla Gazzetta dello Sport, il centravanti si è sfogato parlando apertamente di ciò che è accaduto a Napoli, della rottura con la società e con il presidente e di cosa lo ha ... calciomercato.com
Tutta la verità di #Osimhen. Lo sfogo alla gazzetta e la sua verità sull'addio al #Napoli - "Mi trattavano come un cane, tutte bugie su di me" - "La #Juve mi voleva, ma "lui" non lo ha permesso" - "Nessuno mi ha chiesto scusa, Conte voleva tenermi" x.com
Lo sfogo dell'allenatore del Napoli: le sue dichiarazioni facebook