Ho pianto come un cane ma dovevo lasciare Rossella Brescia | non provavo più quell’amore totale Lo sfogo di Luciano Cannito a Verissimo

È un Luciano Cannito inedito, fragile e profondamente sincero, quello che si è raccontato nel salotto di Verissimo nel pomeriggio di sabato 14 febbraio. Ospite di Silvia Toffanin, il celebre coreografo e regista ha ripercorso le tappe di una carriera straordinaria, ma ha soprattutto scelto di abbattere il muro della privacy per spiegare, con dolore e lucidità, i motivi della rottura con Rossella Brescia dopo quasi vent’anni di vita insieme. “L’amore si trasforma, non volevo mancarle di rispetto”. Nessun tradimento, nessuna terza persona, ma una presa di coscienza lenta e inesorabile: “Credo che i grandi amori della vita non finiscano mai, ma dopo molti anni può succedere che si diventi come fratello e sorella”, ha confessato il 63enne. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Rossella Brescia ha confermato di aver chiuso la relazione con Luciano Cannito dopo vent’anni, spiegando di non sentire più gli stessi sentimenti.

