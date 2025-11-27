Non riusciamo più a fare l’amore perché il nostro cane è troppo geloso È un contraccettivo canino | lo sfogo di una coppia

Il cane, si sa, come notoriamente si dice è “il migliore amico dell’uomo”, con buona pace dei gatti. Eppure a volte l’amico a quattro zampe può intralciare addirittura l’intimità di una coppia. È quello che è accaduto a una giovane coppia che si è confidata, disperata, all’esperta dei sentimenti del Daily Star, Jane O’Gorman. “Mi pento di aver permesso ai cani di salire sul nostro letto perché sono convinta che la mia ragazza ora li usi deliberatamente come barriera fisica. Una forma di contraccezione canina”, ha detto il partner, condividendo il senso di malessere della coppia. E ancora: “ Quando sono incastrati tra noi, non c’è possibilità di fare sesso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it